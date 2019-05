Oumar Youm: « 44% des véhicules échappent aux contrôles des visites techniques »

Le ministre des Infrastructures terrestres, des Transports et du Désenclavement, Me Oumar Youm, dans un entretien avec le journal L’Observateur, a abordé la question de l’état technique des véhicules, suite à la série d’accidents mortels qui sévit en ce moment sur nos routes. Selon lui, seul 56% du parc automobile passe par la visite technique.



« 44% des véhicules échappent aux contrôles des visites techniques. Ce qui est regrettable ».

Pour résoudre ce problème et limiter les accidents, il préconise le renforcement des contrôles techniques par la mise en place de brigades mixtes entre les forces de sécurité, pour en accroître les effets et sa permanence.



