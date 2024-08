Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Oumou Sy, Visionnaire et Pionnière : A la découverte de celle qui a révélé le potentiel de l’internet au Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2024 à 11:20 | | 0 commentaire(s)| Oumou Sy, entrepreneure sénégalaise et véritable visionnaire, a su voir avant tous les autres ce que le futur nous réservait. En 1996, alors que beaucoup ne comprenaient pas encore l’importance de l’internet, elle fonda « Le Metissacana », un cybercafé qui allait devenir bien plus qu’un simple espace connecté. Ce lieu était aussi un hub culturel, un endroit où la modernité technologique rencontrait la créativité artistique.

À cette époque, nombreux étaient ceux qui peinaient à saisir le lien entre cet outil révolutionnaire qu'était l’ordinateur et les activités commerciales d'Oumou Sy, principalement centrées autour de la couture et du design. Pourtant, son intuition la poussait à explorer les potentialités offertes par le numérique bien avant que la majorité de ses contemporains ne s'en rendent compte.



Ce n’est que quelques années plus tard que l'impact du Net s'est véritablement fait sentir dans nos vies. Le Metissacana a marqué un tournant, symbolisant l’avènement d'une nouvelle ère au Sénégal.



Oumou Sy avait vu ce que beaucoup n'avaient pas encore perçu : la révolution numérique qui allait transformer nos sociétés. Elle a prouvé que l’internet pouvait être non seulement un outil d’innovation culturelle, mais aussi une véritable opportunité d’affaires.



Aujourd'hui, Oumou Sy mérite d’être célébrée pour son esprit pionnier et son engagement à ouvrir des chemins là où peu osaient s'aventurer. Longue vie à cette sœur visionnaire, dont l'héritage continue d’inspirer les Sénégalaises et les Sénégalais à voir au-delà des horizons visibles.



Avec MisterAw Goze Hollywood





