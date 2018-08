Oumy Diagne Dinama Nekh : ses parents et proches prient pour qu'elle trouve un bon mari

Oumy Diagne, la célèbre comédienne de la série Dinama Nekh aux côtés de Maïmouna et de Daro, est l'invitée de ce troisième numéro de l'émission people SIIW. Cette fille qui se réclame de Reubeuss et de la Médina, est interrogée par l'inimitable Fodé de Dinama Nekh et elle est revenue sur son parcours et sa passion pour le théâtre. Extraits.