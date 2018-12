Ourossogui: Un accident fait huit morts et plusieurs blessés

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 17:44 | | 0 commentaire(s)|

Le temps pourra-t-il permettre au Ferlo de se remettre de sa consternation ? Difficile de répondre à cette question. Et pour cause, un accident de la circulation survenu sur l’axe Linguère-Ourossogui a fait huit morts et une cascade d’individus blessés, dont certains grièvement.



Senenews





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos