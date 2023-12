Ourossogui: Un adolescent bâillonné et ligoté à un arbre, près de la Nationale 2

Une découverte affreuse a été faite, vers 13 heures 45 mn, à la sortie de la commune de Ourossogui. Des individus sont tombés sur un adolescent bâillonné et ligoté à un arbre près de la Nationale 2. Stupéfaits, ils ont alerté la gendarmerie et les pompiers qui se sont déployés sur les lieux.



Ils ont trouvé la victime dans un état d’inconscience, le visage tuméfié. Aujourd’hui, on se pose plusieurs questions. Est-ce qu’il s’agit d’une agression ou d’un kidnapping ? Difficile d’apporter des réponses. Par contre, certains avancent avoir vu « des passagers d’un véhicule déposer un corps sous un arbr e».



La victime a été transférée au centre hospitalier de Ourossogui pour les besoins d’une prise en charge. Une enquête a été découverte pour déterminer les causes de cette violence.



Seneweb

