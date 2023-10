Ourossogui: Un enfant de 15 ans retrouvé mort, noyé dans un point d’eau Un enfant âgé de 15 ans s’est noyé lors d’une baignade dans un point d’eau, situé non loin de l’aérodrome de Ourossogui, a-t-on appris, vendredi, de la Brigade des sapeurs pompiers locale.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Octobre 2023 à 17:29

Selon les sapeurs-pompiers, la victime était partie chasser avec ses amis, non loin de l’aérodrome de la ville.



A la fin de la partie de chasse, le groupe d’enfants est entré dans le point d’eau pour se baigner, mais l’enfant sera introuvable quelques minutes après.



C’est vers 12 heures que les agents de la Brigade des Sapeurs pompiers ont été alertés par une dame. Le corps sans vie de l’enfant sera retrouvé plus d’une heure après et déposé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ourossogui.



L’enfant âgé de 15 ans était élève à l’école coranique et habitait le quartier Mongo de Ourossogui.



