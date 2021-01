Ourossogui : Une jeune fille chute mortellement dans un puits C'est une fille âgée seulement de 16 ans qui a perdu la vie dans le quartier Ari Koda de Ourossogui. La fille, présentée comme une petite assez maladive, était partie puiser de l'eau au puits, en compagnie d'une de ses amies. Mais elle ne savait pas qu'elle ne reviendrait jamais de cet endroit.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Habitant dans le quartier le plus déshérité de la commune de Ourossogui, la jeune fille et les membres de sa famille partent régulièrement chercher de l'eau dans ce puits. Mais ce vendredi, juste avant la prière, elle posa tranquillement la bassine sur les rebords du puits, puis fit descendre la corde.



Selon les témoignages, au moment où elle s'apprêtait à tirer la corde, elle a eu des vertiges, avant d'entamer une chute. Son amie, qui était à ses côtés, a réussi, par réflexe, à attraper de justesse le bout d'un de ses pieds. Mais n’ayant pu recevoir de l’aide et risquant d'être emportée par le poids de son amie, elle a fini par lâcher prise.



Aussitôt, elle a couru chercher de l'aide. Ses cris ont ameuté les habitants qui ont essayé, en vain, de la sortir. Les éléments des sapeurs-pompiers de Matam, appelés par les populations, sont venus avec diligence, mais la jeune fille était déjà morte. Elle a été acheminée à la morgue de l'hôpital de Ourossogui.

Enquete



