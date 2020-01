Ourossogui : des jeunes marchent contre le choix du site devant abriter une Maison de Justice

Des jeunes de Ourossogui, dans le nord du pays, ont protesté samedi contre un projet de construction d’une Maison de Justice envisagé par la municipalité sur un site ne qui ne les agrée pas, a constaté l’APS.



Arborant des habits ou brandissant des foulards de couleur rouge, les protestataires, partis de la place dite Diaka, ont emprunté les routes nationales 2 et 3, avant de rallier le site devant abriter la future Maison de Justice de cette localité de la région de Matam.



Les populations de Ourossogui ne sont pas opposées à la construction de cette infrastructure, mais le problème réside sur le site choisi par la mairie, a ainsi expliqué Ibrahima Bâ, porte-parole d’un collectif œuvrant pour la délocalisation du projet.



M. Bâ a expliqué que le lieu en question sert habituellement à organiser les prières de Korité et de Tabaski ainsi que d'autres d’autres manifestations religieuses et sociales.



De son côté, le maire de la commune, Me Moussa Bocar Thiam, a estimé que le débat sur la construction de la Maison de Justice de Ourossogui, était dépassé. ‘’ C’est un débat inutile parce qu’étant déjà clos ’’, a-t-il ainsi déclaré à l’APS, lors d’un bref entretien téléphonique.



