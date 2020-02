Ourossogui : des jeunes s’opposent aux forces de l’ordre contre l’érection d’une Maison de la Justice On n’a pas fini de parler des violents affrontements qui ont opposé, mardi dernier, des pêcheurs et des policiers, à Guet Nadr, à Saint-Louis, que d’autres heurts surviennent ce jeudi matin à Ourossogui, opposant d’autres jeunes aux forces de l’ordre, à propos de l’érection d’une Maison de la Justice à laquelle ils s’opposent, selon la RFM. On ne sait pas pour l’heure l’ampleur de cette manifestation ou s’il y a eu des blessés ou des arrestations. Nous y reviendrons.

