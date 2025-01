Ourossogui : le parc du marché central ravagé par un violent incendie

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit d’hier, aux environs de 3 heures du matin, au parc du marché central d’Ourossogui.



Selon les témoignages des commerçants qui se sont prononcés sur les ondes de iradio, le feu a ravagé une trentaine de magasins et de dépôts, causant d’importants dégâts matériels, rapporte Seneweb.



Sur le décompte, on enregistre plus de 500 sacs de foin et des centaines de sacs d’oignons qui ont été anéantis par les flammes qui n’ont épargné des moulins à mil situés à proximité.



Alors que les éléments des sapeurs pompiers ont pu venir à bout de l’incendie, les causes de cet incident restent encore inconnues, précise la même source.



Au moment où les autorités locales et les sapeurs-pompiers s’activent à évaluer l’étendue des dégâts et déterminer les origines du sinistre, les commerçants impactés ne cachent pas leur désarroi. Sous le choc, ils déplorent des pertes considérables.