Ousmane Diagne : « Nous ferons en sorte que les responsables des morts de 2021 répondent de leurs actes »

Lors de l'examen des projets de loi abrogeant le HCCT et le CESE, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a été interrogé sur les décès survenus lors des manifestations de 2021. Il a pris la parole pour apporter des précisions et rassurer l'assemblée.



« Une enquête est en cours. C'est une question de principe et de crédibilité. Si des événements aussi graves, qui ont choqué l'opinion publique et ont été filmés en direct, restent impunis, ce serait un mauvais signal. Cela créerait un climat d'insécurité injustifié », a-t-il déclaré.



Le ministre a ajouté que ces crimes ne resteront pas impunis : « Nous nous y attelons. Nous ferons en sorte que toute la lumière soit faite. Le travail a déjà commencé, et toutes les responsabilités seront établies. Ceux qui sont impliqués, surtout les commanditaires, répondront de leurs actes. »