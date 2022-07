Ousmane Faye: "Le peu d'engouement est favorable à BBY, les Sénégalais optent pour la continuité"

Le leader de Manko Wattu Sénégal s'attend à une issue du vote qui serait très favorable à la coalition au pouvoir.



Pour Ousmane Faye, '' il y a lieu d'espérer que les Sénégalais fassent preuve de lucidité et de réalisme pour donner au Président Macky Sall une majorité confortable afin de pouvoir conduire les importants chantiers déjà ouverts. C'est un peuple mature qui sait faire la différence entre ce qui se fait de positif depuis 2012 et les chimères que l'opposition brandit''.



Très enthousiaste à l'idée que la continuité semble être l'option prise par les Sénégalais dans le choix des députés, Ousmane Faye invite cependant l'opposition à reconnaître les résultats qui seront issus des urnes. ''Nous gardons toujours en tête leur propos de campagne, mais qu'ils aient aussi la franchise et le fair-play de féliciter le vainqueur dès la publication des résultats qui semblent favorables à BBY. Ils ont battu campagne contre un 3eme mandat, donc, une victoire de Benno signifie que le peuple a définitivement tranché sur cette question et que l'idée d'un mandat supplémentaire est envisageable ' ', déclare le patron de MWS.