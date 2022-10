Ousmane Guèye, responsable Benno de Nioro du Rip : «Des problèmes crypto-personnels opposent Mary Teuw, Mankeur Ndiaye au Président Macky Sall»

Dans sa lettre qui a pris à témoin l'opinion publique, pour un débat fraternel et constructif dans l'intérêt du pays, Ousmane Guèye rappelle aux anciens ministres, Mary Teuw Niane et Mankeur Ndiaye sous Macky Sall : « Nous avons partagé l'objectif politique, pour une gouvernance qui prendrait en charge les préoccupations majeures des Sénégalais dans les domaines aussi variés que l'éducation, l'agriculture, la santé, les infrastructures, et pour le renforcement des acquis de l'État de droit et le respect de nos institutions républicaines.



Vous avez effectivement, chacun en ce qui le concerne, dans ses attributions et prérogatives confiées par le Président Macky Sall, contribué à mettre en pratique sa vision régalienne. Il est évident, que le débat ne se pose pas sur votre stature intellectuelle et d'homme d'État, sinon, vous n'auriez pas accédé à ces positions élevées de l'État, par la confiance bien sûr du Président », argue-t-il dans sa lettre.



C’est pourquoi, constate-t-il, il considère qu’il s'agit, c'est bien de problèmes d'ordre crypto-personnel, qui opposent les anciens ministres, Mary Teuw Niane et Mankeur Ndiaye au projet sociétal du Président Macky Sall. Pour lui, « s’il ne s'agissait que de contradictions, d’orientation politique ou de gouvernance socioéconomique, en rapport avec le PSE, on pourrait comprendre l'importance de la confrontation d’idées et de débats contradictoires ».



Selon lui, le parcours des deux anciens ministres, Mary Teuw Niane et Mankeur Ndiaye dans la gauche marxiste, les obligeait, dans un contexte bien circonscrit à l’époque, à faire une «analyse concrète» de la situation politique concrète, pour faire un choix judicieux, sur indication du parti originel, en se rapprochant du Président Macky Sall, dans des conditions et circonstances que je tairais, par respect au secret d'État.



Dans ce sillage, le responsable politique de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de Nioro du Rip s’interroge sur la posture de ces derniers : « Après tant d’années de compagnonnage, pourquoi subitement, depuis votre sortie du gouvernement, vous vous êtes reconvertis en véritables partisans des réseaux sociaux, avec des sorties récurrentes et inélégantes contre le même président de la République, sans pour autant donner votre point de vue sur son bilan que vous avez partagé sur sa politique internationale, sur l'éducation, en particulier sur l'enseignement supérieur », s’est interrogé Ousmane Guéye, par acquit de conscience.











Tribune