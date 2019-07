« Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye et Cie bénéficient de la complicité de forces étrangères… »

Les camarades du Président Macky Sall à Ziguinchor se sont exprimés hier, devant la presse, sur l’affaire dite «affaire Aliou Sall» «Nous pensons que nous sommes en face d’opposants qui souhaitent faire une prolongation des élections présidentielles et de ce fait, nous sommes en face de personnes, qui bénéficient de la complicité de forces étrangères obscures et qui n’ont aucun respect pour la volonté exprimée par le Peuple sénégalais qui a élu le Président Macky Sall avec un score honorable de plus de 58%», a laissé entendre le porte- parole du jour des «apéristes» de Ziguinchor, Ansou Sané.



«Ainsi, en dépit des garanties données par le Président de la République Macky Sall avec l’ouverture d’une information judiciaire pour faire rejaillir toute la lumière sur cette affaire et, malgré l’acte posé par Aliou Sall en démissionnant de la CDC, nous assistons à des tentatives de sabotages de la marche de notre pays vers la stabilité institutionnelle et politique. Le Président de la République a pris toutes les dispositions idoines pour faire en sorte que l’exploitation du pétrole et sa gestion soient faites dans des conditions de transparence absolues. C’est ainsi qu’il a mis en place, après l’adhésion de notre pays à l’ITE, le COS PETRO GAZ dont la composition est aujourd’hui élargie à l’opposition et à la société civile. Il a aussi décidé de la mise en place d’un fonds souverain sans oublier la révision du code pétrolier et minier», a ajouté M. Sané.



Pour ces frères et camarades du Chef de l’Etat, Macky Sall, ces tapages médiatiques et cette volonté de manifester tous les vendredis n’ont pas leur raison d’être. «Nous demandons au Peuple de rester calme et de ne pas suivre ses aventuriers qui cherchent à déstabiliser notre pays. Le Sénégal a toujours été un pays épris de paix et de justice», ont-ils conclu.

