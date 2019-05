Ousmane Sonko : Ce dialogue est une mise en scène. En conférence de presse ce matin, Ousmane Sonko précise que son parti ne participera pas au dialogue. Selon lui ce dialogue n'est rien d'autre qu'une ruse du Président Macky Sall pour parer à un éventuel coup bas.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2019 à 14:46







Ousmane Sonko, en refusant de répondre au dialogue reste logique dans sa démarche. Il ne semble pas prêt à accorder sa confiance a Macky et sa bande. Cela, malgré les sorties rassurantes du Président de la République à faire exécuter, sans faille, les conclusions qui sortiront de ce dialogue. Le Président des "pastéfiens" rejette en bloc l'invitation de Macky et tance ,par la même occasion, l'opposition qu'il croit a fait génuflexion à ce dernier.

