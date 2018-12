Ousmane Sonko: « Des réunions secrètes se tiennent au palais pour invalider ma candidature »

Hier, au terrain Acapes dans le cadre d’un meeting du mouvement Pastef de la commune des Parcelles assainies, son leader, Ousmane Sonko a invité ses partisans à plus de vigilance car, renseigne-t-il, le pouvoir est en train de manœuvrer pour l’écarter de la compétition électorale de 2019.



« Des réunions secrètes se tiennent au palais et dont le seul but est d’invalider ma candidature », accuse-t-il. « Mais qu’ils sachent que j’ai tous les compte-rendus de leurs réunions. Qu’il pleuve ou qu’il neige, je participerai à cette élection présidentielle. Ma candidature est devenue une demande sociale. Le candidat Macky Sall n’a qu’à se tenir prêt parce qu’il va nous affronter », ajoute-t-il.











Le Quotidien

