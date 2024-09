Ousmane Sonko: "Désormais, certains ne sortiront pas du pays, 3 ou 4 ont pu s’échapper mais..."

C’est un Ousmane Sonko offensif donc, qui a promis ce mercredi des jours sombres à des dignitaires de l’ancien régime. « La reddition des comptes va démarrer maintenant et s’étaler autant de temps qu’il faudra. Les gens ne peuvent pas se permettre de faire n’importe quoi, à coup de milliards sur le foncier, le foncier bâti, les marchés publics, les marchés classés ‘’Secret défense’’, les concessions et dans tous les domaines, amasser des milliards- et on sait dans quelles conditions- et penser qu’ils peuvent en sortir indemnes », a-t-il fulminé.



Ousmane Sonko a confirmé que des mesures conservatoires ont été prises, « pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais ». Et tout le monde pense à Lat Diop, qui a été bloqué à l’Aibd la semaine dernière. « Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s’échapper mais s’il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Dans les jours à venir, c’est par dizaines qu’ils vont rendre compte », a juré le Premier ministre, rapporte Emedia.sn