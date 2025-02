Ousmane Sonko : « Donald Trump a bloqué un projet au Sénégal, d’une valeur de plus de 316 milliards FCfa » Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est appesanti sur la décision du nouveau président américain Donald Trump, qui a décidé de geler l’aide publique au développement. Selon le Chef du gouvernement, cette décision de l’administration Trump a bloqué un projet de 500 millions de dollars, soit près de 316 milliards FCfa au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025

« Vous avez entendu le président des États-Unis, Donald Trump, annoncer la suspension de tous les programmes destinés aux pays en développement, pour une durée de trois mois, le temps de les évaluer et de décider de la suite à leur donner. Le Sénégal devait bénéficier de ce projet dans le domaine de l’énergie, à hauteur de plus de 500 millions de dollars », a déclaré le Premier ministre, en marge du lancement d’un projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le Premier ministre a appelé les Sénégalais à se concentrer davantage sur le travail et à réduire leur dépendance à l’aide extérieure.



« Peut-on continuer à espérer ce qui vient de l’étranger ? Il est temps de nous recentrer sur notre travail », a-t-il affirmé.

