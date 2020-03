Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Gackou, Pape Diop, Khalifa Sall, Doudou Wade et Cheikh Bamba Dièye ont confirmé leur participation à cette rencontre au Palais. Finalement, personne ne manquera à l’appel de la patrie. Que ce soit Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko, Mamadou Diop Decroix, Idrissa Seck, Malick Gakou, Pape Diop ou encore Cheikh Bamba Dièye…ils ont tous décidé de répondre à l’invite du président de la République, pour parler de la pandémie du Covid-19 qui décime en ce moment le monde. Le Président Macky Sall démarre les audiences à partir de 11h. il les recevra un par un et les audiences vont continuer jusqu’à 22h…



Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mars 2020 à 10:17

C’est une véritable victoire qu’il est en train de réussir avec la propagation du coronavirus au Sénégal. Après avoir eu le soutien de tout le monde à la faveur de sa décision pour la fermeture des écoles et autres mesures interdisant les rassemblements sur l’ensemble du territoire national, Macky Sall est en train en effet de réussir un grand coup politique. Khalifa Sall, que personne ne voyait mettre les pieds au palais de la République de sitôt à la suite de tout ce qui s’est passé avec l’affaire de la caisse d’avance de la ville, sera aujourd’hui au palais de la République à 17h15 pour répondre à l’invite du président de la République. Mais ce ne sera point pour parler d’autre chose que de Covid-19, selon des confidences obtenues auprès de sources généralement bien informées des déplacements de l’ancien maire de Dakar et patron de Taxawu Senegaal. Il est prévu d’ailleurs qu’au sortir de cette rencontre, il fasse une déclaration. Son ami et allié de toujours et patron du Fsd/Bj aussi. Cheikh Bamba Dièye, de sources sûres, sera également au palais de la République, pour répondre au nom de son parti à l’invitation du chef de l’Etat. Son face à face avec le président de la République est prévu à 22h. Un autre qui a décidé de faire le déplacement et pas n’importe qui d’ailleurs parmi les leaders de l’opposition parlementaire, c’est Mamadou Diop Decroix. Le patron de And/Jëf, a décidé de se rendre au Palais pour rencontrer le Président Macky Sall sur le Covid-19. Pape Diop, le président de la Convergence démocratique Bokk Gis-Gis, sera également de la partie. Il sera reçu en audience par le Président Macky Sall à 16h30mn. Ousmane Sonko y est aussi annoncé. Selon des informations obtenues de son proche entourage, il a confirmé pour le rendez-vous avec le chef de l’Etat sur le Covid-19. Le président de Rewmi Idrissa Seck, et celui du Grand Parti Malick Gakou seront aussi de la partie. Malick Gakou, dans un message adressé à ses partisans, a même vendu la mèche. «Chers camarades, dans le cadre du combat que la nation tout entière engage contre le coronavirus Covid-19, je serai reçu, ce mardi 24/03/2020, par le président de la République M. Macky Sall. Au terme de nos échanges, je vous ferai parvenir une communication. Restons mobilisés et déterminés pour le triomphe du Sénégal éternel», a-t-il écrit. A rappeler que ce sont des entrevues individuelles pour parler de la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde.



