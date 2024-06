« Ousmane Sonko: Le Retour du Phoenix », un nouveau livre sur le leader de Pastef

Le parcours atypique du leader de Pastef, Ousmane Sonko, continue d’inspirer des Sénégalais. C’est ainsi que l’écrivain Mour Sèye vient de publier un livre intitulé « Ousmane Sonko, le Retour du Phoenix » aux Editions L’Harmattan. Le livre, selon l’auteur, retrace en détail le parcours exemplaire de Sonko de 2014 à 2024, une décennie marquée par des défis démocratiques et des aspirations nationales.



Selon "Le Témoin", l’arrivée au pouvoir du « patriote » Bassirou Diomaye Faye symbolise l’aboutissement d’une quête démocratique et marque le début d’une collaboration incontournable avec Ousmane Sonko. Ensemble, ils forgent un tandem visionnaire, engagé dans un projet de transformation sociale et économique, pour une société juste et prospère. « Dans un récit vibrant, plongez au cœur des ambitions révolutionnaires de Sonko, tel un phoenix émergent, pour offrir une alternative concrète et efficace à la gestion du pouvoir au Sénégal. Mais son ascension est semée d’embûches, alors qu’un régime hostile tente de barrer la route à cette figure inébranlable d’espoir et d’espérance. Courage, sacrifice, dévouement. Sonko incarne ces valeurs dans une lutte acharnée pour un Sénégal meilleur », écrit Mour Sèye, professeur de lettres.