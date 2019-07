Ousmane Sonko: «Macky Sall a bazardé toutes nos ressources, ce qu’il a fait dans le zircon et le fer est pire…»

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 11:11

« Macky Sall a bazardé toutes nos ressources », a déclaré Ousmane Sonko, samedi lors du rassemblement de la plateforme « Aar Li Nu Bokk » sur le boulevard du Centaine.



Selon le leader du Pastef, l’affaire Petro-Tim dans laquelle le Sénégal aurait perdu 6000 milliards de F Cfa est moindre par rapport ce qui a été fait dans les contrats du zircon, du fer et du phosphate.



« Des gens se sont enrichis de manière illégale sur le dos des Sénégalais. Beaucoup d’autorités de ce pays sont impliquées dans des scandales que les Sénégalais ne vont plus tarder à découvrir. Nous sommes arrivés à un niveau d’information où il est impossible de cacher quoi ce soit au peuple sénégalais. Et je vous garantis que le scandale sur le pétrole et le gaz n’est rien, comparé aux scandales sur le fer, le zircon et le phosphate», a-t-il révélé sans plus de détails.



Ousmane Sonko assure, cependant que la plateforme dont son parti est membre, est engagé à continuer le combat dans tout le pays et avec tous les Sénégalais. Ce, pour exiger toute la lumière sur toutes ces affaires sur les contrats pétroliers, gaziers et miniers du Sénégal.

