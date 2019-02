Ousmane Sonko : « Macky Sall dafa wara bayi Wango bi. Feccum toyeuman dafa doywar*»

Après avoir raillé la « pachanga » du président Macky Sall lors de son investiture comme candidat de la coalition Benno Bok Yaakar devant Alassane Ouattarra (Côte d’Ivoire) et Mohamed Ould Abdel Aziz, Ousmane Sonko en a rajouté une couche en commentant la dernière danse de Macky Sall à Saint sur le son Combine beuré remixée de Youssou Ndour pour les besoins de la campagne de Kor Marième Faye Sall.



«On te confie une République comme le Sénégal pendant sept ans et tu ne trouves pas de solutions aux problèmes des Sénégalais et tu as l’indécence de paser tout son temps à danser du du Wango. Or, il ne sait même pas bien danser. Sa danse est désarticulée sans feeling. Xamngua rek Feccum toyeuman dafa doywar", a déclaré Ousmane Sonko à Dahra Jolof .



Avant d’ajouter « DIEU ne change pas l’Etat d’un peuple tant que ce peuple ne veuille pas changer les choses et nous avons nos cartes et notre destinée entre nos mains pour faire quitter Macky Sall du pouvoir et changer le Sénégal ».



Rappelons que Ousmane Sonko, le candidat de la Coalition Sonko Président organise une caravane et un rassemblement à Kébémer, Mboro à Rufisque



