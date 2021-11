Ousmane Sonko: "Macky Sall instigateur de la violence de 2012 à nos jours si..."

Ainsi le dealer des Patriotes d'exiger : " Ce qu'on attend , dans 24heures , au nom de la coalition Yewwi Askan Wi, de tout le peuple sénégalais , c'est que Macky condamne les propos de son souteneur".



Toutefois, l'hôte de Bambey de préciser : "si le palais ne réagit pas sur cette affaire, Macky Sall sera tenu comme l'instigateur de la violence dans ce pays de 2012 à nos jours. Ces propos plongent des pays dans le chaos.Mais Macky Sall et ses partisans doivent savoir que le Sénégal est une nation unie et indivisible".



Pour rappel, Gaston Mbengue a dit que «brûler vif toutes les familles Dias n’a aucun impact sur la cohésion sociale du Sénégal. C’est une famille minoritaire qui ne fait même pas plus de 100 mille personnes».