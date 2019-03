Ousmane Sonko: “Macky Sall ne mérite pas d’être reconnu vainqueur”

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019

Après s’être emmuré dans un silence assourdissant depuis la fin de la Présidentielle de 2019, Ousmane Sonko est sorti de son mutisme. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de JeuneAfrique et repris par Les Echos, le candidat arrivé troisième à l’issue de cette élection, est revenu sur la décision commune des candidats de l’opposition de ne pas saisir le Conseil constitutionnel pour contester les résultats.



“Macky Sall ne mérite pas d’être reconnu vainqueur. Car, il a fait cavalier seul, définissant les règles du jeu sans aucune concertation avec l’opposition, en violation du consensus qui prévalait au Sénégal depuis 1998 et concerne l’élaboration du fichier électoral, la distribution des cartes d’électeur, l’absence de neutralité du ministre de l’Intérieur…”, explique-t-il.



“La position commune que nous avons adoptée, tous les quatre, est de ne pas reconnaître la légitimité du Président Macky Sall, dont la victoire est purement technique”, fait-il savoir.

