Ousmane Sonko, Mamour Diallo, audios fuités de Adji Sarr et Mc Niass, juge Maham Diallo: Abdou Nguer dit ses vérités Abdou Nguer, membre du Collectif de défense des droits de Adji Sarr (Coddas), soutient mordicus, que les audios fuités de Adji Sarr et Mc Niass ne sont pas authentiques. Selon lui, le Juge Maham Diallo a fait une erreur de convoquer Mamour Diallo, Capitaine Touré, Mc Niass, etc., car estime-t-il, c'est Ousmane Sonko qui s'est rendu au salon Sweet Beauté et non ces derniers. "Si les faits sont avérés, Ousmane Sonko n’a qu’à assumer ses responsabilités et si tél n’est pas le cas, il a le droit de porter plainte contre Adji Sarr", cogne-t-il.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2023 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé