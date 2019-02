Ousmane Sonko: "On m’accuse alors que Macky Sall a un budget de campagne de 10 milliards"

De passage à Koungueul, mardi aux alentours de midi, Ousmane Sonko a évoqué les nombreuses accusations portées contre lui depuis quelques temps.



Face aux populations, le candidat de la coalition « SonkoPrésident » a soutenu qu’on l’accuse gratuitement. « On ne fait que m’accuser mais je ne répondrai pas aux accusations. Pourtant, Macky Sall qui dit avoir un budget de 3 milliards F CFA pour sa campagne, dispose sans doute de 10 milliards », a-t-il affirmé. « C’est l’argent du peuple, il ne faut pas qu’il fasse croire que c’est son propre argent », a-t-il expliqué, avant de replier pour retourner à Kaffrine où il est attendu, cet après-midi.













igfm

