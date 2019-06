Ousmane Sonko: « Serigne Bassirou Guèye est un procureur politique » Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ousmane Sonko ne fait nullement confiance au procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, pour l’éclatement de la vérité dans l’affaire Petro-Tim.

Face à la presse, ce jeudi, le leader de Pastef a qualifié Serigne Bassirou Guèye, de « procureur politique ». Pour Ousmane Sonko, « l’attitude du procureur est ridicule. Depuis quand on fait un appel à témoins sans dire au préalable de quel crime il s’agit ? », s’est interrogé, le député à l’Assemblée nationale, non sans dénoncer l'acharnement dont Serigne Bassirou Guèye a fait montre dans le cas de Khalifa Sall.



Et de poursuivre, « tacitement, il accepte ainsi qu’il y a eu détournement dans la gestion du pétrole ».



Selon le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, « la procédure actuelle initiée par le procureur, n’existe pas en droit ». Ousmane Sonko déclare ne rien attendre des auditions de Serigne Bassirou Guèye. « Nous n’avons pas espoir qu’un dossier judiciaire soit ouvert et bien traité dans ce pays tant que Macky Sall sera là », a-t-il regretté.

