Ousmane Sonko:"Tout le Sénégal doit être fier du maire Barthélémy Dias"

Lundi 12 Octobre 2020

Le leader de Pastef a rendu visite, ce lundi, aux familles expulsées de Terme Sud. Selon Libération one line, Ousmane Sonko a appelé "tous les Sénégalais de tous bords, d'ici et de la diaspora, à faire du Téléthon en faveur des familles déguerpies. Nous voulons que la cagnotte atteigne 5 fois l'objectif de 100 millions FCFA fixé. La participation de tous le permettra".



Le leader de Pastef d'ajouter : "Nous sommes dans ce combat à leurs côtés et leur recommandons la patience dans la lutte pour recouvrer leurs droits". Selon lui, "tout le Sénégal doit être fier du maire Barthélémy Dias. C'est un modèle de bonté, de générosité, mais aussi de sincérité pour tout Sénégalais".

