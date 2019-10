Ousmane Sonko VS Mamadou Mamour Diallo - Où sont les preuves de l'opposant ? Dans un entretien accordé à un confrère de la presse en ligne, le journaliste Mouth Bane, Directeur de publication du quotidien DakarTimes, revient sur les propos d'Ousmane Sonko qui accuse le pouvoir de vouloir le liquider. A en croire Mouth Bane, si Ousmane Sonko produit les preuves de ses accusations contre le Directeurs des impôts, le pouvoir ne peut pas le "liquider" car, devant les juges seules les preuves sont valables.



Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko avait accusé Mamadou Mamour Diallo d'avoir détourné la faramineuse somme de 94 milliards. Du coup, les députés ont mis en place une commission parlementaire, laquelle après avoir interrogé des dizaines de personnes a conclu que les accusations de Sonko contre Mamour Diallo étaient sans fondement.

Alors si ce dernier continue à accuser l'Etat de vouloir sa peau, c'est sûrement parce qu'il n'a plus aucun argument à opposer aux conclusions de l'enquête parlementaire et il ne lui reste plus qu'à crier au complot pour se dédouaner. Or, cela ne suffit guère pour convaincre les Sénégalais qui ont bien envie de savoir qui de l'accusateur ou de l'accusé a raison. Car, on ne peut pas passer par pertes et profits un détournement de 94 milliards si le fait est avéré.

Sonko aurait porté plainte mais, il revient à dakarposte que Mamadou Mamour Diallo en a fait de même et a même constitué un pool d'avocats pour laver son honneur.

Sonko aussi aurait constitué des avocats pour assurer sa défense.

C'est donc l'occasion pour ce dernier d'édifier les Sénégalais en produisant les preuves qu'il prétend détenir. Autrement, il passera pour l'un des plus grands affabulateurs du pays qui, pour des raisons purement polticiennes tire sur tout ce qui bouge en faisant de fausses accusations car il est sur des charbons ardents.

Alors, Sonko, ces preuves SVP !





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos