Ousmane Sonko à Madiambal Diagne : "Ya niaak diom"

Ousmane Sonko a porté la réplique à l’administrateur de Avenir communication, qui disait qu’il pouvait être entendu dans le dossier des 94 milliards de Mamour Diallo.



« Il est dans les médias des mercenaires de la plume et du micro. Un parmi eux a dit que Sonko pourrait être entendu sur le dossier des 94 milliards sur Mamour Diallo. ‘’Maniko ya niaak diom’’, a martelé Ousmane Sonko.



Et ce dernier de préciser qu’il a saisi le procureur depuis le mois d’avril de même que l’IGE et les organes de contrôle. Il dit ne pas avoir peur qu’on l’entende ; « un fonctionnaire qui vient vous dire qu’il a des milliards, il a volé. C’est l’argent du ‘’Ribaa’’ », a-t-il tonné.









