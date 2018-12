Ousmane Sonko à Moustapha Niasse et Tanor Dieng: «ils sont des complexés… » Très en confiance, le leader de Pastef/les patriotes invite tous les candidats dont la candidature sera validée par le Conseil Constitutionnel, à des débat publics afin d’édifier les électeurs sur le choix des programmes qui seront présentés. En méga meeting, ce weekend, à Diourbel, Ousmane Sonko a aussi répondu à ses détracteurs.



Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018 à 13:11 | | 2 commentaire(s)|

Les militants du parti les Patriotes du Sénégal pour le travail l’éthique et la fraternité (Pastef) de Diourbel se sont fortement mobilisés pour répondre à l’appel de leur leader. Ousmane Sonko a tenu en haleine, ce week-end, ses partisans en direction de la Présidentielle 2019.



Le leaders de Pastef n’a pas raté l’occasion pour apporter la réplique à Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng qui l’accusaient d’être un candidat inexpérimenté. « Ces vieux, Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse, qui sont là depuis le régime de Senghor et qui se vantent de leur soi-disant expérience, n’ont fait que faire sombrer le Sénégal dans le classement des 25 pays les plus pauvres du monde. Ils n’ont fait que mentionner le nom du Sénégal dans le classement mondial des pays les plus corrompus du monde », a répliqué Sonko.



Poursuivant, il dit que c’est un complexe, parce que quand Tanor Dieng et Moustapha Niasse vont en France, ils font la courbette à Macron.















L’Observateur

