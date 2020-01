Ousmane Sonko à Sadio Mané : « Jato Sénégal nkol bé tentoula, bé diayla, abaraka!* » Ousmane Sonko a adressé, mardi, un message accompagné d'une photo à Sadio Mané, élu meilleurs de l’année 2019, lors de la cérémonie des Caf Awards. Sur sa page Facebook, le leader de Pastef n’a pas tari d’éloges à l’endroit l’international sénégalais de Liverpool.

Mon cher Sadio sur le toit de l'Afrique, tu trônes ce soir. Performance exceptionnelle!



Ce qui rend ta performance davantage exceptionnelle, ce sont les obstables que tu as dû franchir de Bambali à Liverpool.



Le chemin n'a pas été facile mais tu l'as arpenté et rien que pour cela tu méritais, tout autant, le ballon d'Or France football decerné quelques semaines auparavant.



Le plus frappant, cher Sadio, c'est ton amour de la patrie, ton exemplarité sur et en dehors du terrain, ton humilité, ton attachement à tes valeurs culturelles et cultuelles mais surtout ton sens élevé de la solidarité et du partage.

En cela, tu es un modèle à donner au Sénégal dans toutes ses composantes.



Jato Sénégal nkol bé tentoula, bé diayla, abaraka! ( Ndlr: Cher Lion, tout le Peuple sénégalais t'est reconnaissant, merci)

