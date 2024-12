Ousmane Sonko annonce l'entrée du pays dans l'ère de la production de gaz, dès 2025

Lors de sa Déclaration de Politique Générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé qu'après le lancement de la production de pétrole, le pays entamera pleinement la production de gaz, dès 2025. " Notre ambition est de maximiser l'impact local des hydrocarbures et d'en faire une locomotive de la diversification économique ", a-t-il précisé.



Il a également souligné que la gestion des fonds de stabilisation et intergénérationnel, sera effectuée de manière rigoureuse. " Nous veillerons concomitamment, à prévenir et à réduire les impacts potentiellement négatifs de ce secteur sur l'environnement et sur le développement des autres secteurs de l'économie ", a ajouté M. Sonko.