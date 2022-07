Ousmane Sonko au Fouta: "Macky Sall se sert de vous, du Fouta et du Sénégal, mais quel est son bilan ici?" C’est une liesse populaire qui a accueilli la coalition Yewwi Askan Wi hier dans la zone nord. Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Cheikh Tidiane Youm et Déthié Fall ont franchi le seuil du département de Ourossogui pour s’adresser à la population de Matam dans son ensemble.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 08:26

Ousmane Sonko, dans ses habitudes, ne donnant pas à ses adversaires l’occasion de prendre le dessus sur lui et la coalition Yewwi Askan Wi, tente de se mettre sous les habits des habitants de cette région : « Macky Sall se sert de vous mais n’a jamais servi le Fouta. Il se sert du Sénégal, mais n’a jamais servi le Sénégal. Où sont les 300 milliards et plus qu’il avait promis à cette région ? Quel est le bilan que vous pouvez pointer du doigt dans cette région de Matam? » questionne le leader de Pastef devant la foule matamoise.



Ainsi, le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, toujours dans son message pour une prise de conscience des populations du Fouta, appelle à éviter le débat d’ethnie qui est souvent animé. « Nous sommes tous pareils devant le créateur. Dans le Saint Coran, le Tout Puissant a même évoqué les raisons du brassage de différentes ethnies. Moi qui vous parle, aux dernières élections présidentielles, je suis sorti deuxième dans cette région. Ma notoriété dans cette partie nord du Sénégal est incontestable ! » Après ce rappel aux populations, Ousmane Sonko précise les difficultés que traverse la région notamment en matière d’infrastructures et d’emplois des jeunes. « Vous savez que le meilleur président est celui qui est utile à son peuple. Nous avons traversé la région mais aucune infrastructure ne nous a marqués » , s’est encore indigné le maire de Ziguinchor.



Parlant du retour des enseignements et recommandations des références des peuples, notamment celui de Thierno Souleymane Baal, Ousmane Sonko invite à un retour aux sources. Et cela, selon lui, passera par le changement à travers l’Assemblée nationale qui a besoin d’une majorité de l’opposition pour freiner le régime de Macky Sall.



Le leader de Pastef appelle les populations du Fouta à faire partie de cette aventure que la coalition Yewwi Askan Wi a enclenché et les invite par ailleurs, à esquiver certaines manipulations : « Partout où ils passent, ils parlent de rebelles. Mais je tiens à vous préciser que, si on me taxe de rebelle à cause de ma posture patriotique, alors je suis un rebelle tout comme vous devez l’être pour faire partie de cette dynamique du changement », renchérit Ousmane Sonko.

