Ousmane Sonko au cœur du Kassa: Des remerciements, l'importance et les enjeux des élections territoriales au menu Après Niassya, dernière commune du département de Ziguinchor, Ousmane Sonko a poursuivi sa tournée politique au cœur du Kassa. À Oussouye, le leader de Pastef-Les patriotes a été chaleureusement accueilli par ses militants à l'entrée de la commune. Comme le veut la tradition, Ousmane Sonko a été reçu par le Roi d'Oussouye, Sibiloumbaye Diedhiou. Le royaume d'Oussouye regroupe 17 villages et 4 communes. Au rond-point central de la commune, Ousmane Sonko et le candidat de Yewwi Askan Wi, Sinokenbo Diatta se sont adressés à la foule de militants qui les accompagnait, en les invitant à voter massivement pour la coalition Yewwi Askan Wi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Janvier 2022

Mlomp, la terre des femmes...

Arrivé à Mlomp, un peu après 15 heures, le convoi du chef de l'opposition a été accueilli par une foule enthousiaste. Ousmane Sonko a vivement remercié les femmes de Mlomp qui s'étaient vaillamment mobilisées pour exiger sa libération lors des manifestations de mars 2021. « À nos femmes de Mlomp, courageuses et battantes, je dis Merci. Vous avez tout fait pour ma libération lors des évènements de mars dernier. Femmes du bois sacré, recevez mes sincères remerciements pour le soutien et les prières », a-t-il déclaré.



Idrissa Senghor, candidat à la mairie pour la coalition Yewwi Askan Wi, en a profité pour partager la vision du programme Burok avec les populations de Mlomp.



Après Mlomp, Ousmane Sonko a rendu visite aux chefs traditionnels locaux. De santhiaba Manjack à Oukout, toutes les places traditionnelles ont accueilli avec les honneurs le chef des Patriotes du Sénégal.



À Cabrousse, grande localité de la commune de Diemberéng, Ousmane Sonko a reçu un accueil populaire. À Cap-Skirring, la grande station balnéaire du sud, concert de klaxons et hymne de campagne ont accompagné la procession improvisée des camarade d'Édouard Diatta, candidat à la mairie de Diemberéng.



S'adressant aux militants, Ousmane Sonko a insisté sur l'importance et les enjeux des élections territoriales. Il a conclu sa déclaration en invitant les femmes et les jeunes à aller voter massivement pour le candidat Édouard Diatta. A ce dernier, Ousmane Sonko a confié toute sa confiance pour la conduite de la destinée de la commune de Diemberéng, dont le village éponyme est menacé par l'avancée de la mer.











Jotna, correspondance de Ibrahima Diallo







