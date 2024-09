Ousmane Sonko aux jeunes tentés par l’émigration irrégulière : «Restez ici, nous allons créer des milliers d’emplois» Après le coup de balai symbolique, le Premier ministre, accompagné de certains membres de son gouvernement, le gouverneur et le maire de Matam au marché central de Matam, s’est adressé aux jeunes de Matam. Et c’est pour les rassurer quant aux perspectives d’emplois, nous apprend Bes Bi.

Mardi 10 Septembre 2024

«Nous allons installer des unités industrielles pour l’exploitation et la transformation des phosphates de Matam sur place. Ce qui va créer des milliers d’emplois, permettre la production d’un million de tonnes d’engrais pour en utiliser dans l’agriculture dans la région de Matam, partout dans le Sénégal et même en exporter», a-t-il dit.



Selon le quotidien, à travers Matam, il s’est adressé aux jeunes du Sénégal en général tentés par la mer pour rejoindre l’Europe.



«Votre place est au Sénégal car vous voyez leurs chefs d’Etat (des pays d’Europe) se bousculer pour venir négocier avec les chefs d’Etat africains. Restez ici, nous allons travailler ensemble ce pays ! Je vous exhorte à faire bloc derrière le jeune Président comme vous, que vous avez élu, et son Premier ministre pour voir ce que nous allons faire de ce pays», a-t-il insisté.



Ousmane Sonko leur donne rendez-vous à l’horizon 2025 : «Nous ne passons pas une seconde sans penser à vous (les jeunes) pour les sacrifices et la détermination pour l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye.» Un appel pressant qu’il avait lancé à Saint-Louis aussi, précisément à l’Ugb.



