Ousmane Sonko aux populations sorties massivement l’accueillir : «La carte d’électeur est la seule clé du changement»

A la place de la mairie de Diourbel, naturellement aménagée à sa mesure et bondée de monde pour l’accueillir, le leader du Pastef, Ousmane sonko, accompagné de Déthié Fall et ayant à son bord le candidat de la grande coalition Yewwi-Wallu pour les Législatives, Khadim Guèye, a listé les maux dont souffre Diourbel en permanence.



Il s’agit, selon lui, du déficit de santé, d’éducation et autres. sans compter les interminables inondations et la cherté de la vie qui accable les Diourbellois à l’image des autres sénégalais.



Pour tourner définitivement la page de toutes ces misères et de tous ces maux auxquels les populations de Diourbel sont confrontées quotidiennement, pour un meilleur devenir du Sénégal, il a demandé à la vaillante population de Diourbel, venue nombreuse l’accueillir dans l’espoir de voir des lendemains meilleurs, d’aller retirer les cartes d’électeurs et d’aller très tôt voter massivement Yewwi-Wallu.



Pour lui, la carte d’électeur est le seul gage et la clé du changement, le seul moyen de faire partir ce régime de souffrance. En ce sens, le président Sonko leur a demandé aussi d’aller, partout, dans les maisons, dans les quartiers, dans les coins et recoins des quartiers les plus reculés pour apporter la bonne nouvelle du changement qui combat le troisième mandat.

Avec Tribune