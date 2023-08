Ousmane Sonko aux urgences : Où sont les Khalifes généraux ? Par Mme Fatou Kiné Cissé Au mois de mars 2021, lorsque le pouvoir du Président Macky Sall ne tenait plus qu’à un fil, nombreux ont été les dignitaires religieux à appeler au calme.

Le Président Ousmane Sonko, en bon patriote, a cru bon de poser balle à terre et d’aller à la rencontre de ces patriarches, qui lui ont fait la demande de ne point appuyer sur l’accélérateur.



À chaque fois que le Président Macky Sall était dans des situations difficiles, certains marabouts pour le tirer d’affaire, faisaient le choix d’appeler publiquement à la raison le Président de Pastef/Les Patriotes.



Cependant, l’on a constaté que depuis le rapt du Président Sonko, aucun dignitaire religieux n’a dénoncé cette injustice, qui saute à l’œil nu.



Et pourtant, la véritable mission d’un homme de Dieu, est de dénoncer l’injustice, car l’Islam, par essence, repose sur la droiture et la justice.



Il est dommage de voir des pères de famille, dont le seul tort est de se sacrifier pour le développement de leur nation, croupir en prison et se trouver dans un état critique, sans que cela n’émeuve nos religieux, qui font fi de ne rien savoir, de ne rien entendre et de ne rien voir.



Desmond Tutu nous rappelait que " rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur ". Vivement que les khalifes généraux prennent leur bâton de pèlerin comme ils l’avaient fait en mars 2021, pour exiger publiquement la libération immédiate et sans condition du Président Sonko et de tous les otages politiques. Faute de quoi, leur silence sera diversement apprécié…











Mme Fatou Kiné Cissé

Entrepreneure / Citoyenne engagée

Sympathisante de Pastef



