Ousmane Sonko avertit: « l’endettement du Sénégal a dépassé les 6000 milliards FCfa » Le boycott de son discours par les députés de Benno Bokk Yakaar, n’a pas empêché Ousmane Sonko de cracher ses vérités à l’Assemblée nationale, hier, lors du vote de la Loi de Finances rectificative. Le leader de Pastef a même fait de nouvelles révélations.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

« En 2012, nous avions un endettement estimé 2741 milliards FCfa, soit 40% du PIB. Aujourd’hui, l’endettement a dépassé les 600O milliards de francs CFA, soit 62% du PIB », a, en effet, déclaré Ousmane Sonko dans des propos rapportés par Vox Populi.



Et de poursuivre, « les raisons avancées pour justifier la Loi de Finances rectificative, sont fallacieuses. Vous avez évoqué la conjoncture internationale. Nous avons dit que votre croissance est conjoncturelle et non structurelle ».



Selon Ousmane Sonko, la vérité est que l’Etat du Sénégal a « perdu le crédit et la confiance des bailleurs ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos