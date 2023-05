"Ousmane Sonko brandit des preuves contre Mame Mbaye Niang : clés USB contenant deux articles de Sans Limites et Seneweb" Le parquet général dévoile des éléments sur l'affaire opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang



L'affaire qui oppose le leader de Pastef, Ousmane Sonko, au ministre Mame Mbaye Niang continue de faire couler beaucoup d'encre au Sénégal. Dans cette affaire, Ousmane Sonko a récemment déclaré que le ministre avait été épinglé dans un rapport de l'Inspection Générale d'Etat (IGE) pour des faits de corruption. Pour étayer ses propos, il a produit deux clés USB contenant des articles de presse de Sans Limites et Seneweb.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2023 à 17:44 | | 0 commentaire(s)|

Le parquet général a repris l'affaire en main et note qu'il s'agit principalement de faux et usage de faux, ainsi que d'injures. Le parquet explique que l'élément factuel est la déclaration de Sonko parlant du ministre épinglé par le rapport. Lors de l'enquête préliminaire, le ministre a noté un lapsus insinuant qu'il ne s'agit pas de l'IGE, mais de l'Inspection Générale des Finances (IGF). Une réquisition à l'IGF a été effectuée et il n'y avait aucun rapport.



Le procureur souligne également que la production des deux clés USB ne prouve pas la véracité des propos d'Ousmane Sonko, mais plutôt le contraire. En effet, le fait qu'il ait utilisé des articles de presse pour étayer ses propos prouve le faux et l'usage de faux.



L'affaire est donc loin d'être terminée et la bataille entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang risque de se poursuivre devant les tribunaux.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook