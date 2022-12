Ousmane Sonko clashe la Cedeao et ses chefs d’Etat

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Décembre 2022 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

D’après Ousmane Sonko, tout événement malheureux en Afrique de l’Ouest est l’œuvre de la Cedeao. Ainsi, le leader de Pastef a appelé la Cedeao à arrêter de mettre son nez dans les affaires intérieures et politiques des pays membres. Très sévère, celui qui a été reçu en audience en juillet dernier par l’actuel président en exercice de la Cedeao, le Président bissau-guinéen Emballo, a critiqué l’organisation sous-régionale, sur sa décision de mettre en place une force militaire contre les coups d’Etat, en lieu et place des changements constitutionnels comme les troisièmes mandats qui, dit-il, sont le plus souvent la cause des coups d’Etat.



Pis, mentionne "L'As", Sonko a accusé la Cedeao de fermer les yeux sur les exactions commises par les chefs d’État sur leurs citoyens. Estimant qu’ils n’ont aucune leçon à recevoir de la Cedeao, il se demande quel chef d’Etat de la Cedeao est un exemple.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook