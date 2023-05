Ousmane Sonko condamné : A Ziguinchor, le siège de Postfinances incendié, deux bus de Dakar Dem Dikk incendiés à Mbour La condamnation de Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, hier par la Cour d’appel de Dakar, à une peine de 6 mois avec sursis, pour diffamation et injures publiques, a mis le feu aux poudres. A Mbour aussi, des manifestants se sont rendu au dépôt.



Des militants de Pastef ont manifesté leur courroux en descendant dans les rues de la ville. D’après "L’Observateur", ils ont protesté, en mettant le feu un peu partout dans la ville.



Les manifestants qui sont sortis spontanément, ont brûlé des pneus dans toutes les grandes artères de la ville, qui a été très tôt placée sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité.



En passant par la route de Lydianne, la route de la pharmacie Nema, les manifestants ont atteint les locaux de Postfinances sis au quartier Yamatogne, avant de l’incendier.



A Mbour, des manifestants se sont rendus au dépôt « Diouty » bou bess », où deux bus de Dakar Dem Dikk ont été incendiés.



Les jeunes sont sortis massivement, pour manifester leur mécontentement contre le verdict de la Cour d’appel de Dakar. Aux environs de 20 heures, les manifestants se sont retrouvés sur la route nationale numéro 1.



Massivement présents sur les lieux, ils se sont attaqués à deux bus de la société DDD qu’ils ont complètement saccagés et réduits en cendres, rapportent "L’Observateur" et "Libération".



