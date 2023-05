Ousmane Sonko décide d’écourter son « Nemmeku Tour » ; Un point de presse prévue ce lundi à Dakar Hier, lors de la deuxième étape de sa campagne électorale à Tivaouane, Ousmane Sonko et sa délégation ont été accueillis par les habitants de Mont-Rolland, Pambal et Taiba Ndiaye. Cependant, des incidents ont éclaté lors de l’étape de Taiba Ndiaye, où le cortège de Sonko a été attaqué par des gendarmes. Ousmane Sonko décide d’écourter son « Nemmeku Tour » et fera face à la presse

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2023

Nos confrères de senenews.com annoncent que plusieurs personnes ont été blessées, des matériels endommagés ont été signalés et huit personnes ont été arrêtées dans les locaux de la Gendarmerie de Tivaouane.



Face à ces événements, le leader de Pastef et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko qui est également candidat à l’élection présidentielle de 2024.a pris la décision à Thiès ce lundi d’écourter le Nemmeku Tour et de rencontrer la presse cet après-midi à Dakar.



