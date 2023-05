"Ousmane Sonko déclare qu'il n'est pas un dealer comme Khalifa Sall ou Karim Meissa Wade et refuse de répondre à la justice" Ousmane Sonko, le leader du parti politique sénégalais "Patriotes du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité" (PASTEF), a fait une déclaration controversée lors d'une conférence de presse ce dimanche. Il a affirmé qu'il n'était pas comme Khalifa Sall ou Karim Meissa Wade, deux personnalités politiques sénégalaises condamnées pour des affaires de corruption, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.



M. Sonko a également annoncé qu'il ne répondrait pas aux convocations de la justice sénégalaise, qui l'accuse d'avoir violé la loi sur les rassemblements publics lors d'une manifestation en février dernier.



"Je suis un homme honnête et intègre. Je n'ai jamais été impliqué dans des affaires de corruption ou de blanchiment d'argent, et je ne le serai jamais", a déclaré M. Sonko. "Je ne suis pas un dealer comme Khalifa Sall ou Karim Meissa Wade. Je suis un patriote qui se bat pour les droits et les intérêts du peuple sénégalais."



Les propos de M. Sonko ont suscité des réactions mitigées de la part des citoyens sénégalais. Certains ont salué son courage et sa détermination à défendre son innocence, tandis que d'autres ont critiqué son refus de se soumettre à la justice.



Dans tous les cas, cette déclaration de M. Sonko ne manquera pas de faire parler d'elle dans les prochains jours, alors que le pays traverse une période de tensions politiques et sociales. En effet, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les dérives autoritaires du gouvernement actuel, tandis que les partis d'opposition se mobilisent pour faire valoir leur vision d'une démocratie plus juste et plus équitable.

