Ousmane Sonko déplore le harcèlement contre Pape Djibril Fall : «Ne nous trompons pas de combat»

« Nous déplorons le comportement de certains manifestants qui ont hué et harcelé monsieur Pape Djibril Fall. De telles attitudes n’apportent rien au combat que nous menons contre les graves dérives du régime de Macky Sall. Ne nous trompons pas de combat ! », rappelle Ousmane Sonko.



Il ajoute : « J’appelle la Société civile, les partis politiques et l’ensemble des citoyens épris de transparence, de démocratie et de justice, à se donner la main dans le respect mutuel, indépendamment de nos formes d’organisations, pour combattre et vaincre définitivement les travers qui plombent notre République et qui font peser de lourdes menaces sur notre Patrie ».