Ousmane Sonko en prison : La colère de Mamadou Lamine Diallo

Les réactions pleuvent suite au placement sous mandat de dépôt de l’opposant Ousmane Sonko, suivi de la dissolution de son parti Pastef. Après Aminata Touré, Mamadou Lamine Diallo, réélu député en 2022 sous la bannière de la grande coalition Wallu Sénégal, réagit. « Macky Sall vient de mettre Ousmane Sonko en prison et de dissoudre le Pastef », a-t-il posté sur les réseaux sociaux, affirmant que c’est « ce qu’il cherchait depuis 2019-2020 » .



Il relève : « La commission d’enquête parlementaire sur les 94 milliards, l’affaire Adji Sarr, l’affaire Mame Mbaye Niang pour finir par un vol de portable et un appel à l’insurrection. Ridicule ! ». Pour le leader du mouvement Tekki, « qui veut noyer son chien, l’accuse de rage ». Il espère que « Sonko s’en sortira », et que « le peuple patriote vaincra les défenseurs du système regroupés autour de BBY ».











Avec Rewmi