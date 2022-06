Ousmane Sonko et Cie, ces négationnistes aux antipodes de nos valeurs sénégalaises. (Par Abdoulaye. M Guissé) Cela se comprend aisément puisque le séparatisme est un contre courant de la sociologie de l'homo sénégalensis. Ousmane Sonko le "monstre" du Sweet beauté et ses apôtres du nihilisme intégral dont Guy Marius Sagna ,Assane Diouf, Karim Krum Khakh, ignorent que le monde a changé.

En s'attaquant à nos symboles bénis d'Allah, Al Mountakha, Mbaye Sy Mansour entre autres repères fécondantes de notre nation construite dans un modèle social adapté à nos réalités et non à la démocratie occidentale importée et difficile à digérer ici pays de Maodo Malick Sy, Ahmadou Bamba Ba, limamou Mahdy etc.



Le pays de Senghor ,de Joe Ouakam, d'Abdoulaye Wade, d'Abdou Diouf, et de Macky Sall ne saurait être un banc d'essai à des aventuriers qui n'ont aucun avenir dans le futur certain. Le bourreau des victimes 14 morts lors des événements du 3 Mars 2021 appelle encore à l'insurrection. Il commandite le mortel combat et fait insulter dans la magie du virtuel nos guides religieux historiques.



Ousmane Sonko et ses parents séparistes indexent en silence la responsabilité de nos guides dont les bienfaits de leurs prières sont certains dans l'avenir immédiat.



Avec une armée composée d'Assane Diouf, Barthélémy Diaz, ces Violeurs, insulteurs, voleurs, manipulateurs, menteurs se glorifient avec ce statut de bas étage. Ils veulent conduire notre peuple à l'abattoir, à la guillotine par leurs projet de société fondé dans l'obscurantisme.

Ousmane Sonko est à son 25 éme crime et le plus grand perdant est la jeunesse sénégalaise. Et pourtant à chaque fois , Ousmane Sonko de retour sur les lieux du crime indexe maladroitement et malheureusement le président Macky Sall.



La fin de la recréation sifflée, leurs chemins coupés par un exécutif fort et restauré dans son autorité qui ne souffre désormais d'aucun doute, il s'agit maintenant de parachever la sécurité des biens et des citoyens en isolant le monstre par la force légitime de l'Etat. Quiconque s'attaque à nos symboles bénis de Dieu verra son avenir confisqué légalement par Allah.



Le président Abdoulaye Mamadou Guissé parti politique Mcss Fulla ak Fayda.

