Ousmane Sonko exprime sa joie suite à la libération de Khalifa Sall Le leader des Patriotes Ousmane Sonko a exprimé dimanche sa joie à la suite de la grâce presidentielle accordée à Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar emprisonné depuis mars 2017 pour détournent de deniers publics d'un montant de 1,8 milliard FCFA.



Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Septembre 2019 à 22:35 | | 1 commentaire(s)|

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">J’éprouve 1 joie immense à l’annonce de la libération de mon frère Khalifa Sall. Je me réjouis de savoir qu’il retrouvera incessamment l’affection des siens dont il n’aurait jamais dû être éloigné. Je salue sa dignité et souhaite son rétablissement plein dans ses droits civiques.</p>— Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) <a href="https://twitter.com/SonkoOfficiel/status/1178406285240360960?ref_src=twsrc%5Etfw">29 septembre 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos