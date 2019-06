Ousmane Sonko : « je suis prêt à pardonner à Macky Sall sous deux conditions… » Ousmane Sonko a été l’une des stars du rassemblement de la plateforme Aar Li Nu Bokk, ce vendredi, au boulevard du Général de Gaulle. Le leader de Pastef a réitéré ses accusations contre le Président Macky Sall, l’accusant d’être le seul responsable dans le scandale du pétrole et du gaz.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 18:16 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, Ousmane Sonko a fait une proposition au chef de l’Etat : « Je suis prêt à pardonner à Macky Sall, à Aliou Sall, à Aly Ngouille Ndiaye et à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Mais à deux conditions. Que Macky Sall s’engage à nous rembourser notre argent en renégociant les contrats qu’ils a signés, et qu’ils arrêtent de signer des contrats au nom des Sénégalais, au détriment des Sénégalais, parce qu’ils ont reçu de l’argent. S’ils ne le font pas, ils seront tôt ou tard traduits en justice et emprisonnés pour haute trahison ».

