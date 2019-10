Ousmane Sonko réagit à la plainte de Mamour Diallo : «Si le Procureur ouvre le dossier…» Interpellé sur la plainte annoncée de Mamour Diallo, Ousmane Sonko n’a pas tardé à réagir.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 12:01

«J’attends la plainte de Mamour Diallo. Je suis sûr que si le Procureur ouvre le dossier, Mamour Diallo sera envoyé en prison. Un procès qui sera celui de la honte pour eux.



Les Sénégalais doivent se lever et exiger la clarté dans cette affaire où un gouverneur a été incriminé et qui, dès lors, doit être entendu. Cette Commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée, n’est rien d’autre qu’une commission de Sai-Sai parlementaires. S’ils osent, qu’on aille au Tribunal.



Nous n’accepterons pas des supercheries. Nous voulons d’un procès qui respecte la procédure judiciaire. Je les mets tous en garde parce que nous ne serons pas des agneaux de sacrifices. On ne m’enfermera pas sur la base de roublardise. Macky Sall qui est à sa deuxième tentative de liquidation contre ma personne, doit bien comprendre que s’il perdait le pouvoir demain, il n’y aurait pas assez de tribunaux pour le juger, lui et ses acolytes.



Mieux, je dois vous dire que dans cette affaire, rien ne me lie à la famille Ndoye qui a tapé à ma porte trois mois après ma plainte. La tentative de salir Ousmane Sonko ne passera pas. Mon éducation et mes convictions ne me permettent pas de mentir. Aujourd’hui, un clown présumé violeur est en train de se promener dans les médias pour me salir. Je ne lui répondrai pas. Notre seul combat est la libération de l’Afrique. Le mensonge de nos autorités avec les occidentaux doit se terminer. Je lance un appel, à l’Afrique, au Sénégal et à la Casamance, à dire non et à résister..»











Source IGFM

